Reservas no Rio, Juliana e Maria Elisa desmancham dupla e têm novas parceiras

Dupla reserva do Brasil para os Jogos do Rio no vôlei de praia, Juliana e Maria Elisa não vão atuar juntas em 2016, a não ser que sejam convocadas para a Olimpíada. Nesta semana, elas vão estrear novos times na etapa de Niterói (RJ) do Circuito Brasileiro. Juliana, bloqueadora, agora vai atuar ao lado de Taiana. Já Maria Elisa escolheu a bloqueadora Lili.

As mudanças são continuidade ao complexo "troca-troca" pelo qual passaram as principais jogadoras do País no atual ciclo olímpico. Maria Elisa, que atua na defesa, disputou os Jogos de Londres com Talita, jogou com Ágatha no curto período de existência da "seleção", mas desde o início de 2013 era parceira de Juliana. Agora, vai atuar ao lado da única das principais bloqueadoras do País com quem nunca havia jogado.

Já Juliana, apesar dos 32 anos, estreia agora apenas a quarta parceira da carreira profissional. Ela jogou por poucos meses com Jaqueline, ficou oito anos com Larissa e mais três com Maria Elisa. Ela e Taiana também já atuaram juntas, em 2002 e 2003, em duas edições do Mundial Júnior, sendo campeãs na primeira tentativa.

Aos 28 anos, Lili é casada com Larissa e, no atual ciclo olímpico, já jogou com Elize Maia, Maria Clara, Rebecca e Carol Horta. Taiana, que foi campeã do Circuito Mundial com Talita, estava há um ano e meio junto de Fernanda Berti. Esta última atleta não está inscrita em Niterói, assim como as irmãs Maria Clara e Carol.

Assim, além das duplas convocadas para a Olimpíada (Talita/Larissa e Ágatha/Bárbara Seixas), o vôlei de praia brasileiro começa 2016 com: Juliana/Taiana, Maria Elisa/Lili e Duda/Elize Maia. Entre as jovens, destaque para Neide/Rebecca e Ana Patrícia/Carol Horta.

No masculino, o ano começa com mudança de parcerias, mas nenhuma afetando as principais duplas do País. Alison/Bruno Schmidt e Evandro/Pedro Solberg seguem juntos, assim como Álvaro Filho/Vitor Felipe, Guto/Saymon, Thiago/Pedro Cunha e Ricardo/Emanuel.

Alison e Bruno lideram o circuito nacional no masculino com pequena folga sobre os jovens Guto e Saymon, após cinco torneios. No feminino, Larissa e Talita têm enorme folga sobre todas as rivais. Em segundo aparece Duda/Elize Maia.

