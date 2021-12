República Tcheca bate Holanda e vai às quartas da Eurocopa

A República Tcheca venceu a Holanda por 2 a 0 neste domingo, em Budapeste (Hungriaes), e passou às quartas de final da Eurocopa.

Na Arena Puskas na capital húngara, os gols tchecos foram marcados pelo volante Tomas Holes (no minuto 68) e o atacante Patrik Schick (80), diante de um adversário que jogou a maior parte do segundo tempo com dez em campo, após a expulsão do zagueiro Matthijs De Ligt, por colocar a mão na bola ao tentar evitar um avanço de Schick (52).

Cai um dos favoritos

Os holandeses chegaram às oitavas do torneio continental de seleções após terminar a primeira fase com 100% de aproveitamento, líder com nove pontos do Grupo C, enquanto a equipe tcheca obteve a vaga entre os melhores terceiros colocados, ficando atrás de Inglaterra e Croácia no Grupo D.

Por conta da teórica vantagem estar do lado holandês, os tchecos entraram na Arena Puskas com uma proposta de jogo similar a apresentada na véspera pela Áustria diante da Itália (1-2, na prorrogação): se fechar na defesa e investir nos contra-ataques.

A República Tcheca seguiu esse roteiro nos primeiros 25 minutos do primeiro tempo, mas depois começou a criar problemas para a Holanda, que passou a ficar presa em seu próprio campo.

Após uma primeira etapa sem muita emoção, o segundo tempo começou com um lance que decretou os rumos do duelo: a expulsão De Ligt.

Com mais espaço para agir, os tchecos conseguiram abrir o placar em um cruzamento na área adversária, onde o zagueiro Kalas ajeitou para Holes cabecear para o fundo da rede.

O gol sofrido deixou os holandeses abalados e numa falha da defesa, Holes subiu em velocidade e livre pela esquerda até tocar para Shick finalizar com perfeição, marcando seu quarto gol na Euro 2020.

Com o resultado deste domingo, a República Tcheca tem agora 12 vitórias sobre a equipe holandesa em 22 confrontos entre as duas seleções.

