Repórter vive experiência de uma manhã no fundo do mar

Após olhar as fotos de um amigo, decidi que viveria a experiência de passar alguns minutos no fundo do mar - mergulharia com todos os equipamentos, inclusive cilindro de ar.

Estava tudo certo, conversei com o instrutor e definimos os detalhes. Mas, no dia combinado, fiquei insegurança e com medo. Tive vontade de desistir. "Como vou respirar lá em baixo?", perguntei-me.

Mas meu instrutor, Tiago Santta Rita, que agora é meu padrinho de mergulho, não me deixou recuar. Com tranquilidade, ele me pedia para ficar calma e garantia que que conseguiria.

O equipamento pesava muito, mal conseguia me equilibrar. Mas o instrutor me deu uma aula rápida de tudo que eu tinha que fazer enquanto mergulhava: como respirar, como diminuir a pressão no ouvido e a nossa forma de comunicação.

Tomei um susto: polegar para cima não era mais legal, informava que deveria subir. Só pensava em ir embora, mas o instrutor me convenceu. "Você é capaz. Feche os olhos, respire fundo e deixe fluir", repetia Tiago.

Resolvi arriscar. Quando dei por mim, estava lá, no fundo do mar. Ao lado dos peixinhos, vendo estrelas (do mar) e encantada com a beleza que se esconde nas profundezas da água. Estávamos a nove metros de profundidade, o equivalente a um prédio de três andares.

E eu, que antes nem queria entrar, tomei um susto quando fui informada de que estava na hora de subir. Apenas vi o polegar do instrutor indicando que deveríamos voltar. Por mim, ainda estaria lá. Foi uma das melhores experiências da minha vida. Saí apenas com uma certeza: vou voltar.

Mergulho quase não tem contraindicação

De acordo com Tiago Santa Rita, que é mergulhador desde 1998, apenas mulheres grávidas e pessoas portadoras de doenças cardiovasculares, cardiorespiratórias, com tuberculose ou que foram submetidas a algum tipo de cirurgia recentemente, devem evitar o mergulho. "Para fazer o batismo, mergulhar pela primeira vez, basta ter acima de 12 anos e gozar de boa saúde. A primeira vez tem que ser feita com alguém que domine a técnica, um instrutor devidamente credenciado em alguma escola de mergulho", explica.

Para se aventurar no fundo do mar pela primeira vez, é preciso desembolsar, em média, R$ 200. Os custos são para bancar o aluguel de equipamento (máscara, cilindro de ar comprimido, regulador de pressão, colete equilibrador e as nadadeiras) e pagar o instrutor, que deve acompanhar o "afilhado" todo tempo.

Mesmo que o interessado faça um curso e se torne profissional, é recomendado sempre mergulhar acompanhado de outras pessoas por medida de segurança.

