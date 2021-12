Repórter testa simulador do GP Bahia; saiba como jogar

Certa vez, vi uma reportagem na tevê em que os pilotos da Stock Car treinavam num simulador. Admito que pensei: desse jeito, no videogame? Até eu! Se arrependimento matasse, este 'barbeiro' que vos fala, não estaria mais entre nós.

Na tarde da última quinta-feira, 23, tive uma experiência divertida no simulador oficial da Stock Car, que está instalado no primeiro piso do Salvador Shopping. O jogo trabalha com fidelidade os circuitos e carros da maior categoria do automobilismo nacional. Eu não era o único debutante. O administrador Julio Maciel, aprovou a atração. "Muito gostoso, bem real a adrenalina. Dá para sentir a atmosfera da corrida", afirmou.

Até quem não alcançava direito o pedal entrou na brincadeira. O modelo-mirim, Igor Luz, de 7 anos, testou o simulador, mas não pretende seguir carreira de piloto no futuro. "O espaço do carro é muito apertado. Tenho medo de bater minha cabeça", disse o garoto.



Disputa de gigantes - Após os amadores curtirem o brinquedo, chegou a hora dos pilotos da equipe Mobil Super Pioneer, Átila Abreu, que estava em tarde de autógrafos, e Nonô Figueiredo, competirem.

No final, não houve vencedores. "Foi treininho, básico", brincou Átila. Assim como ele, Nonô define que a principal importância do simulador é a conhecer o traçado. "É como se já estivéssemos entrado no autodrómo", afirmou o piloto.

Átila contou ainda que sua namorada deu outra função ao simulador. "Ela deixa as roupas em cima do cockpit. Tenho que reclamar com ela", finalizou, aos risos, o piloto.

