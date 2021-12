Repórter encara o desafio de saltar de paraquedas

É um pássaro? É um avião? Não, aquele pontinho amarelo no céu, era eu mesma, Maíra Azevedo, repórter do grupo A Tarde, que encarou o desafio de por alguns instantes conviver entre as nuvens.

Logo eu, que nunca fui muito amiga das alturas, recebi a missão. Mas, como aprendi que missão dada, é missão cumprida. Disse sim. E saltei. Mas, não sozinha. Contei com o apoio e paciência do instrutor Walter Júnior, que foi o responsável por mim durante todo o tempo que estava no avião e fora dele também.

Para cumprir minha tarefa, acordei muito cedo, antes mesmo da 6h. Tomei banho e procurei a roupa mais confortável que tinha, ordens do instrutor. (E eu que adoro um salto, estava lá de tênis e leggin e camiseta). Fui para a Marina, tentar fazer a travessia Salvador - Mar Grande. Não tinha embarcação disponível, porque a maré estava baixa. Seria uma sinal para mudar de ideia? Não desisti. Peguei um Ferry, na companhia do meu colega Joá Souza, fotográfo, e pronto. Ao chegar no local combinado. Mais de uma hora de espera e ansiedade tomava conta de mim. Era o único sentimento que sentia. Queria ir logo, saber como era. Quando recebi de Walter o sinal de "ok", mandando eu vestir a roupa especial para o salto.

Meu coração acelerou, as mãos ficaram geladas. Recebi as orientações e quando entrei no avião, vi que não tinha mais volta. Além de mim e Walter, outros 4 paraquedistas. Ao vê primeiro saltando, tive certeza que aquilo era "coisa de maluco", estavamos há 200km/h e acima das nuvens.

Quando Walter disse, pronto agora somos nós. Só me restou uma alternativa, fechar os olhos e clamar por ajuda divina. Ao saltar e sentir aquele friozinho gostoso, a sensação de bem estar tomou conta de mim. Não tem adjetivos. Olhava em volta e tudo era tão pequeno. Acho até que pequei, me sentia uma semi-deusa. Afinal, estava lá, acima de tudo, no meio das nuvens. Naquele momento, acreditei que nada poderia me atingir. Fechei os olhos e relaxei. Pensei nos meus amores. Flutuava no ar, eu era a verdadeira brisa. Foi quando ouvir Walter me perguntar: Entendeu porque os pássaros cantam?

Quando pisei novamente em terra firme, meu sorriso foi imediato, pensei que tinha acordado de um sonho, olhei para o céu, e achei que uma nuvem tinha piscado pra mim. Não acreditava, que tinha acabado de passar longos 10 minutos, ali em cima, onde todos julgam ser a morada dos anjos.

E se ao ler o depoimento se sentiu empolgado e decidiu que vai voar. É bom se organizar. Veja abaixo quanto custa.

