A repórter Gabriela Moreira, da ESPN, deu uma bronca em um torcedor do Palmeiras após o jovem chamar os rivais de "bicha". O rapaz, identificado apenas como Felipe, foi repreendido ao vivo durante entrevista.

A bronca aconteceu após a resposta do rapaz sobre a expectativa para jogo entre Palmeiras e São Paulo, que aconteceu nesta quarta, 25. "Boa noite, meu nome é Felipe. A expectativa é a gente ganhar dos bichas hoje, 2 a 1 para o Palmeiras", disse o jovem surpreendendo a repórter, que retrucou: "Rapaz, vou te falar uma coisa, não sei se vai ganhar… Mas com esse bicha? Não à homofobia, né? Você tem quantos anos, 25? Por favor, vamos tentar modernizar um pouquinho este pensamento".

O palmeirense ficou visivelmente constrangido com a bronca, que repercutiu nas redes sociais.

O jogo acabou com a vitória do Palmeiras por 3 a 0 diante do São Paulo.

Da Redação Repórter dá bronca ao vivo em torcedor por termo homofóbico

adblock ativo