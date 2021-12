Repescagem na Europa terá França, Portugal e Suécia

Com a disputa da última rodada das Eliminatórias Europeias, foram definidos os últimos quatro países que garantiram presença na Copa de 2014. Espanha, Inglaterra, Rússia e Bósnia-Herzegovina conseguiram a classificação e se juntaram a Alemanha, Suíça, Itália, Holanda e Bélgica, que já estavam assegurados antecipadamente.

Enquanto isso, também saíram as oito seleções que vão disputar a repescagem, em busca das quatro vagas restantes no continente: Croácia, França, Portugal, Grécia, Suécia, Romênia, Ucrânia e Islândia.

Pelo regulamento das Eliminatórias Europeias, os oito melhores segundos colocados, entre os nove grupos da competição, avançam para a repescagem. Para não haver desigualdade, já que uma das chaves tinha uma seleção a menos em relação às demais, foi descontado os resultados dos vice-líderes contra os lanternas de seus grupos. Assim, todos teriam o mesmo número de jogos para fazer a comparação das campanhas.

Diante disso, quem levou a pior foi a Dinamarca, vice-líder do Grupo B - o mesmo da classificada Itália -, que foi a pior segunda colocada das Eliminatórias Europeias e não conseguiu entrar na repescagem. Agora, as oito seleções que seguem vivas na luta pela vaga na Copa de 2014 se enfrentarão em quatro confrontos eliminatórios, com jogos de ida e volta, marcados para acontecer nos dias 15 e 19 de novembro.

A definição dos quatro confrontos da repescagem europeia acontecerá através de um sorteio, a ser realizado pela Fifa na próxima segunda-feira, em Zurique, na Suíça. Será a chance de grandes forças do futebol, como a campeã mundial França, Portugal do astro Cristiano Ronaldo e a Suécia do artilheiro Ibrahimovic garantirem vaga na Copa de 2014.

