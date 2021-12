René testa opções para o meio-campo do Bahia

O Bahia fez um coletivo na manhã desta quinta-feira, 11, em Pituaçu, visando a partida do domingo, 14, às 18h30, contra o Internacional.

Na atividade, disputada em dois tempos de 25 minutos, René Simões testou duas formações no meio-campo. Na primeira metade, Ricardinho e Carlos Alberto dividiram a armação da equipe. Em seguida, Diones substituiu o camisa 19 para formar um trio de volantes ao lado de Fabinho e Fahel.

O técnico René Simões não pôde contar com três jogadores do grupo principal: o goleiro Marcelo Lomba, que ficou no Fazendão fazendo tratamento intensivo, além do lateral Ávine e do atacante Reinaldo, com cansaço muscular, foram poupados da atividade.

A princípio, nenhum dos três está vetado da partida. René afirmou que vai aguardar até o treino de sábado, 13, para ver como estarão os jogadores fisicamente.

Sem Ávine, René improvisou Marcos na lateral-esquerda, com Gabriel na direita. Os dois disputam a vaga deixada por Jancarlos na defesa do tricolor.

Na atividade desta quinta-feira, titulares e reservas empataram em zero a zero.

O time principal treinou com: Tiago, Gabriel, Paulo Miranda, Thiego e Marcos (Maranhão). Fabinho (Marcone), Fahel (Hélder), Carlos Alberto (Diones) e Ricardinho (Lulinha). Jóbson (Zezinho) e Júnior(Jones).

Já os reservas atuaram com: Omar, William, Danny Morais, Titi e Dodô. Marcone(Fabinho), Hélder(Tressor Moreno), Diones(Nikão) e Lulinha(Magno). Jones(Júnior) e Souza(João Neto).

*Com informações de Daniel Dórea.

