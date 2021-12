René terá retorno da zaga titular para encarar o Palmeiras

Depois da falha gritante de Thiego, que resultou no primeiro gol do Inter, no último domingo, 14, a torcida do Bahia tem motivo para comemorar: a dupla de zaga titular, que foi desmontada nas últimas duas rodadas, volta a atuar quinta-feira, 18, às 21 horas, no Canindé, contra o Palmeiras.

Nesta segunda, 15, pela manhã, enquanto Paulo Miranda fazia um treino regenerativo junto com os demais titulares, o parceiro Titi retornava de Pelotas, no Rio Grande do Sul, sua terra natal. Como ficou fora do duelo contra o Inter por conta de cláusulas contratuais, ele foi liberado no sábado para visitar a família.

A segunda-feira no Fazendão só teve bola para os reservas que quiseram jogar futevôlei após a atividade na caixa de areia. Marcone e Diones, favoritos a ocupar a vaga de Fabinho, suspenso, participaram do treino.

Além de definir quem substituirá Fabinho, René ainda precisa decidir se vai escalar três volantes, como vem fazendo nas partidas fora de casa, ou se inicia a partida com dois meias, a exemplo do confronto com o Internacional.

Jancarlos, que ainda se recupera de contusão, não sabe se estará disponível para a partida. Nesta segunda, o lateral fez um trabalho à parte na academia do clube. Mesmo que esteja apto para o jogo, existe a possibilidade de René escalar Gabriel, que fez um bom segundo tempo diante do Inter.

*Com informações de Daniel Dórea

