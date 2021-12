René sustenta indefinição no meio-campo do Bahia

A interrogação persiste. Será que os medalhões Ricardinho e Carlos Alberto terão, no domingo, 14, mais uma oportunidade de começar um jogo juntos? Pelo menos no coletivo da manhã desta quinta-feira, 11, em Pituaçu, isso aconteceu.

Porém, na entrevista coletiva após a atividade, o técnico René Simões não cravou que a parceria será vista desde o apito inicial. “Não está decidido. Vou sentar com minha comissão para avaliar os primeiros 25 minutos do treino, com Carlos Alberto e Ricardinho, e os outros 25, com Diones [na vaga de Carlos Alberto]”, afirmou.

Outra dúvida por ordem tática está na lateral direita. No coletivo, Ávine foi poupado e Marcos acabou deslocado para a esquerda. Quem ocupou a direita foi Gabriel e o garoto pode ter ganho a vaga. Segundo René, a escolha vai depender da formação do meio-campo. Com a dupla de veteranos, dá Marcos.

Além de Ávine, Reinaldo também não participou do coletivo. René garantiu que a opção de retirá-los do treinamento foi dele. “Eles estavam prontos para treinar, mas tinham uma queixa. O departamento médico me comunicou, mas não era nada que os impedissem de treinar. Se o jogo fosse hoje, eles jogariam”, garantiu.

René ainda elogiou Thiego, escolhido para substituir Titi na zaga. “Thiego fez uma partida excepcional contra o Atlético-GO. O Paulo vai jogar pelo lado esquerdo, não tem problema, no Oeste ele já defendia o lado esquerdo. É óbvio que se eu tivesse o Titi e o Paulo seriam os dois”, comentou.

Dia ‘D’ para Lomba - A previsão do departamento médico tricolor é que o goleiro Marcelo Lomba volte a treinar na manhã de sexta. Caso a expectativa se confirme, ele vai para o jogo. Senão, o esquecido Tiago será o substituto.

*Com informações de Daniel Dórea

