René arma formação defensiva contra o Flu

Os céticos diriam que finalmente o romântico treinador René Simões caiu na real. A equipe ultraofensiva que ele montou para tentar uma virada histórica contra o Vitória, no Barradão, pela semifinal do Estadual – e que quase deu certo – o fez tentar seguir a linha nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro.

Porém, vieram os fracassos em sequência e as convicções mudaram. Em quatro jogos, foram duas derrotas, dois empates e oito gols sofridos – média de dois por partida.

Outro detalhe: o time foi vazado em todos os confrontos e tem a quarta pior defesa da competição. Ou seja, parece ser hora de se precaver mais, afinal, o emprego do professor pode estar em jogo.

“Trabalho muito em cima dos números e eles têm mostrado que é preciso reforçar o setor de marcação. Tomamos oito gols em quatro partidas e alguma coisa precisa ser feita. Temos de melhorar a nossa pegada”, admitiu o comandante.

Por enquanto, na nova formação da equipe, sobrou para o meia-atacante Lulinha, que, na última quarta-feira, 15, ainda recuperando-se de dores musculares, apenas deu voltas no gramado.

Em seu lugar, entra o volante Marcone, que não participou do último jogo por estar lesionado. Na prática, então, quem ganha a vaga é outro volante: Diones.

“Desde a primeira entrevista falei que ia buscar meu espaço. Agora, é dar sequência para manter o ritmo”, afirmou o ex-jogador do Bahia de Feira, que fará uma função mais parecida com a que executava na equipe do interior.

Mais Cautela: Contra o Flu, o Bahia terá sete jogadores de linha preocupados prioritariamente em marcar. Fahel ficará ainda mais recuado e os laterais baterão de frente com os alas do adversário. Em compensação, Marcone e Diones, com a bola, apoiarão o ataque



Em vermelho - Componentes do ferrolho

Em azul - Linha ofensiva

