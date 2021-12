Renato prepara o Bahia para o primeiro jogo da final

Sob o comando do técnico Renato Gaúcho, o Bahia realizou na tarde de quinta-feira, 22, um amistoso no Fazendão, em Itinga, como preparação para o primeiro jogo da final do Baianão, que acontece no domingo, 25, em Pituaçu, às 17h, diante do rival Vitória.

O comandante tricolor mandou para campo os jogadores que estavam sem ritmo e os que se recuperam de contusões recentes, entre os quais Rodrigo Gral, Apodi, Abedi e Leandro. O Bahia venceu o jogo-treino contra o time "Acima da Média" por 4 a 0, com gols de Abedi, Maurício, Mateus e Gral, que deve começar o clássico no banco de reservas.

Os outros jogadores realizaram treinamento com bola em campo reduzido, com ênfase no passe e nas finalizações. O lateral-esquerdo Ávine também participou dos treinos e mostrou que está recuperado da lesão no ombro.

Cerca de 500 torcedores compareceram ao centro de treinamento em apoio ao time tricolor. Muitos pediram autógrafos, especialmente para Edílson e Renato Gaúcho que, inclusive, posou para fotos ao lado de fãs.

O Bahia treinou com Fernando (Omar), Apodi (Carlos Alberto), Alison, Atila (Araújo) e Diego (Daniel); Leandro (Willames), Mateus, Rafael (Thiago Carpini) e Abedi (Mauricio); Rodrigo Grahl( Ananias) e Lima (Mário).

