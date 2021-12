Renato faz mistério e comanda treino com os portões fechados

O técnico do Bahia, Renato Gaúcho, sem querer revelar os segredos à imprensa, e, por consequência, ao rival Vitória, fechou os portões do centro de treinamento do Fazendão, em Itinga, na sexta-feira, 23, durante o treino.

Na atividade, o comandante tricolor buscou corrigir as jogadas do sistema defensivo e tentar uma saída mais rápida para o ataque. Ele ainda parou algumas vezes as jogadas para corrigir o posicionamento do time. Os jogadores fizeram aprimoramento de cobranças de faltas, pênaltis e finalizações.

As únicas dúvidas eram quanto aos substitutos do meia Ananias e do volante Bruno Silva, suspensos. Abedi e Leandro foram os escolhidos. Já o atacante Rodrigo Gral, recuperado de lesão no tornozelo, treinou normalmente e deve começar a primeira partida da final do Baianão, domingo, 25, às 17h, no banco de reservas.

Neste sábado, 24, por volta das 9h, os atletas voltam a treinar no Fazendão.

Ingressos - Após vender os 29.884 ingressos de arquibancada, a diretoria comemorou a venda de todas as cadeiras especiais: 2.273. A renda bruta deverá superar os R$ 800 mil.

