Deu zebra na disputa pelo cinturão dos galos no UFC 173 na madrugada deste domingo, 25, e o brasileiro Renan Barão perdeu o título para TJ Dillashaw. Esse é o segundo cinturão que o Brasil perde em Las Vegas, agora só José Aldo é campeão pelo país.

Dillashaw nem era o escolhido para disputar o cinturão. Ele só foi convocado por conta da lesão de Raphael Assunção. Mas ele não se amedrontou diante do currículo do potiguar: terceiro melhor peso por peso do mundo, invicto por 33 combates e embalado por dois noucates e uma finalização. Com um jogo de pernas ágil, o norte-americano mostrou o que queria logo no primeiro round, derrubando Barão com um cruzado de direita.

O brasileiro ainda se recuperou, mas esteve sem em desvantagem durante a luta, em que Dillashaw usou de combinações de jabs e cruzados, chutes baixos e chutes altos. No quinto round veio o golpe "fatal", um nocaute que cravou a primeira derrota do brasileiro desde sua estreia no MMA, em 2005.

Após a derrota, Barão parabenizou o norte-americano, mas disse que vai voltar. "Hoje foi o dia dele, mas vou voltar. A estratégia era trocar em pé e defender as quedas, mas hoje ele foi melhor. Agora quero pegar de volta o que é meu".

Da Redação Renan Barão é nocauteado e perde cinturão do UFC. Assista!

Mais derrota para o Brasil

Outro brasileiro também perdeu nesta madrugada. Francisco Trinaldo, o Massaranduba, enfretou o campeão do TUF 15 Michael Chiesa e perdeu por pontos na sua estreia no exterior. Ele foi dominado na maior parte da luta por conta do forte jogo de chão do norte-americano. Massaranduba até começou bem, mostrando que estava ligado na luta, mas não conseguiu evitar a luta no chão.

Na disputa, ele levou a pior e chegou a ser castigado por mais de um minuto com socos e cotoveladas. No segundo round, ele chegou a reagir e quase encaixou uma guilhotina. Ele também quase finalizou com uma chave de braço no minuto final, mas o norte-americano conseguiu se salvar.

