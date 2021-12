Remo: São Salvador conquista dois títulos em uma semana

Embalado pela conquista do Campeonato Norte/Nordeste de Remo em Brasília, na semana passada, o São Salvador bateu o favorito Vitória e ganhou o Campeonato Baiano, realizado neste domingo, 30, na Ribeira. Para conseguir a façanha, o alviverde precisou vencer oito das dez provas da última bateria para contornar a vantagem do adversário rubro-negro.

O São Salvador chegou aos 24 primeiros lugares, sendo o campeão. O Vitória - que buscava o 13º campeonato estadual seguido - veio logo atrás com 23 pontos, ficando no 2º lugar geral. O Itapagipe ficou com o 3º lugar, com 2 pontos, e o Santa Cruz ficou no 4ª lugar, tendo vencido apenas uma prova.

A última etapa do campeonato só foi decidida na última prova, conquistada por Marilene Silva Barbosa e Carla Caroline Santos. Responsável por ajudar na conquista do Norte/Nordeste, Marilene disse estar feliz com mais essa conquista.

"A ficha ainda não caiu. Eu entrei na água com pensamento positivo e pedi proteção a Deus. É uma sensação de dever cumprido. O povo do Vitória tá doido!", disse, aos risos. A atleta dedica a "dobradinha" aos integrantes mais jovens do clube. "Essa é uma nova era no São Salvador. Temos meninos novos, de 14, 15 anos, que estão remando muito bem. Nossa família está renovada".

A competição

Além da batalha entre Vitória e São Salvador, a competição teve uma surpresa. A terceira prova da etapa (categoria mais de quatro participantes) foi vencida pelo Itapagipe, clube de regatas que foi despejado da sede e está se recuperando de uma crise financeira. O presidente do clube, Edson Reis - mais conhecido como "seu Colher" - , ficou emocionado com o rendimento da equipe.

"O clube está passando por uma fase difícil, só agora consegui um espaço para fazer nossa sede temporária. Estou bastante emocionado, esses meninos, na verdade, são cinco heróis. Eles estão trabalhando sem qualquer estrutura, com quase nenhum apoio", desabafou.

Estrutura

Apesar do sucesso entre moradores e adeptos da modalidade esportiva, o torneio teve alguns percalços, como invasão de jet-skis nas raias de competição, o que atrapalhava os atletas. Também não havia integrantes da Salvamar, órgão responsável pela segurança no mar (a Federação dos Clubes de Regatas da Bahia garantiu que o pedido foi feito via ofício). A estrutura do palanque montado para o torneio também apresentava desgastes e as vias não foram fechadas, o que causou retidão no trânsito.

O diretor-geral da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), Elias Dourado, disse que "é preciso uma comunicação eficiente do governo do estado com o município" para melhorar o torneio. Em relação a investimentos, ele apenas confirmou que os barcos, comprados da China, chegam em 2015.

