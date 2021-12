Remo baiano é campeão da Copa Norte Nordeste

Os clubes de remo da Bahia conquistaram no último fim de semana, entre os dias 26 e 27 de novembro, 30 medalhas na Copa Norte Nordeste de Remo, realizada em Aracajú (SE). A Bahia terminou a competição com 12 medalhas de ouro, nove de prata e nove de bronze, conquistando, assim, o primeiro lugar.

A delegação baiana foi representada por 70 pessoas, entre atletas e técnicos. O Vitória foi o grande vencedor do torneio, com 11 medalhas de ouro, duas pratas e um bronze, levando o título interclube.

Já o Clube de Natação e Regatas São Salvador acabou o torneio com um ouro, duas pratas e cinco bronzes. O Clube de Regatas Itapagibe conquistou duas medalhas de prata e uma de bronze. O Sport CLube Santa Cruz levou uma de prata e duas de bronze. O Clube de Regatas Península acabou com duas pratas.

Ao todo, participaram do torneio 19 clubes de sete estados (Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe). A Copa contou com a participação de 143 atletas.

