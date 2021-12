Rei da Praia: baiano Ricardo luta por segundo título

Aos 39 anos, o baiano Ricardo Santos demonstra grande forma no vôlei de praia. Ele está concorrendo aos títulos de melhor jogador, recepção e bloqueio do prêmio melhor atleta brasileiro na temporada Open 2013/14 do Circuito Banco do Brasil Vôlei de Praia.

A votação, para atletas e torcedores, começaram no dia primeiro deste mês e terminarão neste domingo, 6, no site da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). "É uma votação aberta ao público. Eu gostaria, claro, de ganhar nas três, mas a concorrência é grande", afirma o jogador, que também foi convocado para a temporada deste ano do Circuito Mundial.

A eleição vai até domingo, quando o atleta baiano espera estar entre os finalistas do torneio Rei da Praia, que começa neste sábado, 5, na Praia de Ipanema, no Rio. A receita para chegar ao bi da competição é a mesma de sempre: "Dedicação, foco e luta em quadra, como sempre. É um orgulho levar o nome da Bahia pelo mundo", discursa.

Para Ricardo, tanto em Ipanema como nos países onde serão as etapas do Mundial, que começará no dia 30 deste mês, na China, o equilíbrio é a palavra chave. "O Circuito Mundial é muito equilibrado, não existe um favorito. Existem, sim, dez a doze duplas que jogam no mesmo nível", analisa.

Além de Ricardo, vão jogar no Rei da Praia Alison, Emanuel, Bruno Schmidt, Pedro Solberg, Evandro, Márcio e o estreante Vitor Felips. Os duelos contarão com transmissão do Sportv, a partir do meio-dia. Já no domingo, será a partir das 10h30.

Atual campeão, Alison vai brigar pelo tetra. Ele já domina o torneio há três anos.

Após jogar o Rei da Praia e antes de seguir para a China, Ricardo cumpre agenda nas arenas nacionais. "Temos ainda o Super Praia, em Salvador, na minha casa", avisa.

