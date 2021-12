Rei da ostentação, Mayweather exibe carros e jato particular

Atleta mais bem pago do mundo, o boxeador norte-americano Floyd Mayweather Jr. voltou a mostrar ostentação em seu perfil no Instagram ao publicar uma foto com oito carros e um jato particular. Na legenda da imagem, ele escreveu: " Bem-vindo ao meu mundo de brinquedos. Quem quer vir e brincar?"

Para completar, o boxeador ainda divulgou a lista dos possantes: "Bugatti Veyron, Bugatti Veyron, Bugatti Gran Sport, Ferrari 458 Spider, Ferrari 458 Spider, Lamborghini Aventador, Porsche 911 Turbo S, Ferrari 599 GTB Fiorano".

Por frequentemente exibir sua riqueza nas redes sociais, May ficou conhecido pelos seus fãs e seguidores como o "rei da ostentação". Campeão mundial oito vezes, o boxeador tem um cartel invicto: 47 vitórias, sendo 26 por nocaute.

Welcome to my toy world! Who wants to come out & play? Bugatti Veyron Bugatti Veyron Bugatti Gran Sport Ferrari 458 Spider Ferrari 458 Spider Lamborghini Aventador Porsche 911 Turbo S Ferrari 599 GTB Fiorano Private Jet www.themoneyteam.com A photo posted by Floyd Mayweather (@floydmayweather) on Jan 1, 2015 at 3:00am PST

