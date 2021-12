Regularizado, volante Paulo Almeida já pode estrear no Bode

O Vitória da Conquista ganhou um importante reforço para a partida desta quarta-feira, 25, contra o Bahia de Feira, no Joia da Princesa. O experiente volante Paulo Almeida, capitão do título nacional do Santos em 2002, contratado na semana passada, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode estrear com a camisa do Bode.

O líder do Baiano conta ainda com a volta do treinador Evandro Guimarães, após um mal estar durante a última partida. A bola rola pelo 'Ba-Vi' genérico às 20h30.

