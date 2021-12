Regulamento e tabela da Série B do Baiano são divulgados

O regulamento do Campeonato Baiano da Série B foi lançado pela Federação Bahiana de Futebol (FBF) na quarta-feira, 15. A competição, que dará acesso a um time para a elite do futebol baiano em 2018, contará com 6 equipes participantes: Alagoinhas Atlético Clube, Associação Atlética Teixeira de Freitas, Associação Desportiva Jequié, Colo Colo de Futebol e Regatas, Esporte Clube Ypiranga e Pituaçu Futebol Clube Cajazeiras.

Na primeira fase, todos os times ficarão em um único grupo, onde as equipes vão se enfrentar em dois jogos, de ida e volta. As duas equipes com melhor campanha na primeira fase vão se classificar para a fase final, que será disputada em sistema de ida e volta, sendo que o mando de campo no segundo jogo pertencerá ao time de melhor campanha na primeira fase.

Além de ter também a vantagem em caso de empate nos 180 minutos, que deve ser considerado campeão sem precisar de disputa de pênalti ou prorrogação. O grande vencedor, aliás, será o único a conseguir acesso para a Série A do Baianão.

O regulamento do campeonato pode ser visto na íntegra aqui.

Tabela

A tabela do torneio também foi divulgada. No entanto, para os mais ansiosos, terão que esperar um pouco para assistir aos times em ação. O torneio está marcado para iniciar no dia 15 de abril, dois meses depois do lançamento do regulamento e da tabela.

Quem vai abrir a competição, de acordo com a tabela divulgada pela FBF, é o jogo entre Ypiranga x Teixeira de Freitas, no dia 15 de abril, um sábado, às 17h, no estádio de Pituaçu, em Salvador. Ainda na primeira rodada, no mesmo dia, às 18h30, Colo Colo x PFC Cajazeira se enfrentam no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus.

Os times que finalizam a rodada de abertura são Jequié e Atlético, que medem forças no domingo, 16 de abril, às 11h, em Jequié, no estádio Waldomiro Borges.

Já o jogo de ida da grande final está marcado para o dia 2 de julho, um domingo, com horário ainda a definir. O jogo de volta, que define o campeão, será uma semana depois, no dia 9 de julho, também um domingo, com horário a definir.

A tabela completa do torneio pode ser conferida aqui.

