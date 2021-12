Regata Marcílio Dias abre inscrição na web

Estão abertas inscrições para a 38ª Regata Marcílio Dias, que será disputada no domingo, dia 10. A tradicional competição náutica vai reunir as categorias stand-up paddle board e canoa havaiana, além das classes de veleiros de oceano, saveiros e monotipos.

Não existe taxa de inscrição, ficando a critério dos velejadores participantes a doação de 1kg de alimento não-perecível. As inscrições estão sendo realizadas exclusivamente no site da Associação Baiana de Stand Up (ABASUP), através do abasup.com.br. A regata criada em 1978 é um dos eventos comemorativos da Semana da Marinha.

