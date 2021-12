Regata Aratu-Maragojipe segue com inscrições abertas

A tradicional Regata Aratu-Maragojipe recebe inscrições até o dia 22 deste mês para a sua 44ª edição. A competição náutica será disputada no dia 24, um sábado, com largada a partir das 10 horas na Baía de Aratu, em frente à Ilha de Maré.

Os velejadores poderão confirmar presença através do site www.aratumaragojipe.com.br. São esperados cerca de 300 embarcações e 1.500 tripulantes, entre eles os medalhistas olímpicos Torben e Lars Grael.

De cordo com os organizadores, a maioria das embarcações são do próprio Estado, mas a regata reunirá também boa parte de velejadores de outros pontos do País, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Alagoas, além de países como Estados Unidos, França, Nova Zelândia e Inglaterra.

