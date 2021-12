Reforçado, Vitória/Universo projeta título para a temporada do NBB

Apelidado de ‘Constelação de Leão’, O Vitória/Universo depende apenas da regularização dos norte-americanos Nick Okorie e Matt Shaw para estar completo para esta temporada.

A dupla estrangeira será a última a chegar a Salvador para o técnico Régis Marrelli trabalhar o entrosamento visando à Sul-Americana, que deve começar em setembro, e o torneio nacional Novo Basquete Brasil (NBB), em novembro.

“Mudou um pouco a legislação da transferência de estrangeiros. Estamos com alguns problemas e isso vai acabar interferindo. Até pra adaptação deles no país. Nunca estiveram aqui, não sabem português”, comentou o técnico.

Elenco atual do Vitória/Universo Elenco atual do Vitória/Universo

A Liga Nacional de Basquete (LNB) tem uma reunião marcada para quinta-feira para confirmar os times. Algumas equipes têm dívidas com os jogadores e, se não foram quitadas, não entram no NBB.

Contratado este ano para integrar a equipe, o pivô gaúcho Murilo Becker já treinou com o técnico rubro-negro por três anos. “Isso foi decisivo para eu vir para o Vitória. E a união do time, algo que alguns acham que não ganha jogo, mas ganha muito”, comentou.

Para ele, já é possível avaliar a força da equipe, e projeta boa campanha nas duas competições. “Estou aqui pra somar, não vim resolver, mas pra somar. A equipe é muito unida e eu já me sinto em casa para fazer uma boa temporada”.

Para Marrelli, a cobrança após o terceiro lugar histórico vai ser maior. “Trocamos algumas peças. Temos dois americanos que podem vir e encaixar muito bem, ou não. É um risco, mas o objetivo é ir o mais longe possível e quem sabe ser campeão. É uma coisa que não se promete, mas vamos brigar muito”, comentou.

Murilo Becker disse que a equipe quer ser campeã. “Chegar nos playoffs e ao título do NBB é o que a gente quer e vai trabalhar duro para não ser diferente. Nosso foco é um título nesta temporada. Pode ser uma Sul-Americana”.

Mantido do time da última temporada, o ala/pivô Renato Scholz segue na mesma direção. “Nossa equipe manteve uma base muto boa, trouxe jogadores experientes. O time vai brigar pelo NBB e pela Sul-Americana. Agora é treinar para essa temporada longa”.

Para o pivô, o time, azarão da última temporada, ainda pode surpreender. “No ano passado, a gente não era candidato a nada e acabou sendo terceiro”, disse.

Seleção brasileira

Régis Marrelli, que chegou a concorrer ao prêmio de melhores do ano do NBB, comentou o convite para auxiliar-técnico da Seleção Brasileira, negado por ele.

“Um dos motivos é o Vitória. Ficaria entre Pindamonhangaba e Salvador, e não estar presente aqui o tempo todo seria uma grande perda. Esse foi um fator que pesou bastante, por mais que a seleção seja um sonho”, explicou.

O projeto de comandar o Vitória é ao mesmo tempo desafio e motivação para o treinador paulista. “Eu gosto do projeto, da cidade e quero brigar para, quem sabe, ser campeão brasileiro. Se possível, com o time do Vitória. Já fui terceiro, segundo. e agora falta ser campeão”, concluiu.

adblock ativo