Rede de academia realiza aulões gratuitos em vários pontos de Salvador

Com intuito de incentivar a prática de atividades físicas de forma responsável a Rede Alpha Fitness realiza mais uma edição do projeto gratuito “Verão Alpha”. A ação acontece neste sábado, 12, no Forte de São Diogo, no Porto da Barra, das 8h às 9h, com atividades de Crossfit, Funcional e DJ ao vivo.

A empresa preparou também outras datas para a realização do projeto, buscando abarcar um público ainda maior. Confira a programação:

