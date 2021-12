Red Bull prevê dificuldades na disputa do GP do Canadá

Depois de dominar a Fórmula 1 nas últimas quatro temporadas, a Red Bull vive uma situação bem diferente neste ano. Atualmente, a melhor equipe do grid é a Mercedes, que venceu as seis etapas já disputadas, enquanto a Red Bull está se aproximando agora da luta pelas primeiras posições. Para o GP do Canadá, no entanto, a expectativa da escuderia não é das melhores - a corrida acontece no domingo, em Montreal.

Na avaliação da própria Red Bull, o traçado do Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, não favorece os carros com motor Renault, como é seu caso, por causa das retas longas. Assim, a tendência é que o motor Mercedes leve a melhor.

"Acho que a corrida em Montreal será um desafio para nós. A Renault está trabalhando duro", afirmou o chefe da equipe Red Bull, Christian Horner, ao comentar sobre a próxima etapa da temporada, que terá treinos já nesta sexta-feira.

Nas duas etapas anteriores, a Red Bull já conseguiu andar mais próxima da Mercedes, especialmente na última delas, em Mônaco, quando o australiano Daniel Ricciardo ameaçou a dobradinha da equipe rival e quase chegou em segundo lugar.

"Foi a primeira vez na temporada que competimos com a Mercedes. E o Daniel, especialmente na terceira parte da corrida, tinha o carro mais rápido da pista. Então, isso nos dá confiança", contou Horner, em entrevista à Autosport.

Mas o dirigente da Red Bull também lembrou que as características dos circuitos de Mônaco e Montreal são completamente diferentes. "Será interessante ver como vamos estar diante dos carros com motor Mercedes", afirmou Horner.

Até agora, a melhor performance da Red Bull na temporada tem sido do novato Ricciardo, que soma 54 pontos, em quarto lugar no campeonato. Já o alemão Sebastian Vettel, atual tetracampeão mundial, aparece em sexto, com 45 pontos.

Enquanto isso, a dupla da Mercedes domina completamente a temporada, com o alemão Nico Rosberg em primeiro lugar com 122 pontos e o inglês Lewis Hamilton logo atrás, com 118. A terceira posição é do espanhol Fernando Alonso (Ferrari), com 61.

adblock ativo