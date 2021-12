Red Bull prevê carro 'mais competitivo' em GP espanhol

O australiano Daniel Ricciardo e o alemão Sebastian Vettel afirmaram nesta quinta-feira que contam com um carro com melhores chances de brigar por por vitórias com a atual favorita Mercedes a partir do GP da Espanha, quinta etapa deste Mundial de Fórmula 1, marcada para 11 de maio. Os dois pilotos exibiram essa expectativa um dia antes dos primeiros treinos livres do GP do Bahrein, marcado para acontecer neste domingo, em Sakhir, palco da terceira prova desta temporada.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de rivalizar com a dupla formada por Nico Rosberg e Lewis Hamilton já neste final de semana, Ricciardo admitiu que ainda é cedo para poder projetar uma luta de igual para igual com a Mercedes. "Gostaria que isso acontecesse neste final de semana, mas acho que, uma vez que voltarmos para Europa, a Barcelona, seremos mais competitivos, porque o tempo terá passado e saberemos muito mais sobre o carro", disse o piloto, em entrevista para a Autosport.

Vettel, por sua vez, lembrou que as características do carro da Red Bull são propícias para um bom desempenho no circuito da Catalunha, que abrigará a quinta corrida do ano na F1 logo após Xangai receber o GP da China, no dia 20 de abril.

"Nosso carro mecânica e aerodinamicamente é muito bom, e Barcelona premia isso", afirmou o tetracampeão mundial, que ainda vê a Red Bull "muito lenta" para acompanhar o ritmo atual dos monopostos da Mercedes nas retas do Bahrein.

A equipe austríaca, porém, já mostrou evolução no GP da Malásia, no último final de semana, e Vettel acredita que hoje a mesma está "mais próxima (da Mercedes) do que muitos pensam", assim como destacou nesta quinta que na Espanha a Red Bull terá maiores chances de mostrar suas "verdadeiras cores" no cenário atual da F1.

