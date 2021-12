Red Bull mostra novo carro e adota discurso cauteloso

A Red Bull adotou um discurso cauteloso ao analisar as chances de defender os seus títulos da Fórmula 1 nesta temporada durante a apresentação do seu carro para 2011. O campeão mundial Sebastian Vettel disse que manter a motivação não será um problema, mas o piloto alemão preferiu não apontar as chances de títulos antes de entrar no carro novo, que estreia nos testes desta terça-feira.



"Vai ser fundamental ter um bom começo de temporada, mas é uma longa temporada pela frente. Vai ser uma batalha dura e uma luta dura e longa", disse Vettel. "A motivação não é um problema. É uma situação mais difícil que no ano passado. Nós temos que manter o foco".

adblock ativo