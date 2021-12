Red Bull domina segundo treino livre na Espanha

Os pilotos Sebastian Vettel e Mark Webber confirmaram a ótima fase que vive a Red Bull, fazendo a dobradinha com os melhores tempos no segundo treino livre desta sexta-feira, 7, para o GP da Espanha.

Vettel foi o único a marcar abaixo de 1min20s, com o tempo de 1m19s965. Seu companheiro Webber fez 1min20s175, quase seis décimos mais rápido que o terceiro colocado, o heptacampeão alemão Michael Schumacher, da Mercedes, com o tempo de 1min20s757, repetindo sua posição no primeiro treino livre.

Correndo em casa, o espanhol Fernando Alonso levou sua Ferrari para o quarto lugar, com 1min21s108. Já a outra Ferrari, do brasileiro Felipe Massa, ficou apenas na oitava posição, marcando 1min21s302.

Lewis Hamilton, da McLaren, que liderou o primeiro treino livre desta sexta, ocupou o quinto lugar, com 1min21s191, quatro posições à frente do compatriota e companheiro de McLaren Jason Button, que fez o tempo de 1min21364.

A Williams de Rubens Barrichello prova que ainda não está no nível dos melhores carros e o brasileiro pôde apenas marcar o 15º melhor tempo, com 1min22s192, quase seis décimos mais rápido que seu companheiro Nico Hulkenberg, com 1min23765, em 18º.

Entre os outros brasileiros, Lucas di Grassi, da Virgin, ficou em 21º com 1min25s066. Bruno Senna, da Hispania, foi o penúltimo entre os 24 pilotos, com o tempo de 1min26s152.

Confira os tempos do segundo treino livre desta sexta-feira em Barcelona:

1. Sebastian VettelRed Bull-Renault 1:19.965

2. Mark Webber Red Bull-Renault 1:20.175

3. Michael Schumacher Mercedes GP 1:20.757

4. Fernando Alonso Ferrari 1:20.819

5. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.191

6. Robert Kubica Renault 1:21.202

7. Nico Rosberg Mercedes GP 1:21.271

8. Felipe Massa Ferrari 1:21.302

9. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:21.364

10. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:21.518

11. Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:21.672

12. Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:21.904

13. Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:21.931

14. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:22.184

15. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:22.192

16. Vitaly Petrov Renault 1:22.435

17. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:22.449

18. Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:23.765

19. Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:24.209

20. Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:24.894

21. Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:25.066

22. Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:25.972

23. Bruno Senna HRT-Cosworth 1:26.152

24. Timo Glock Virgin-Cosworth 1:26.596



