Red Bull domina 1º treino na Hungria, Rubinho é 5º

A Red Bull dominou a primeira sessão de treinos livres para o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, no circuito de Hungaroring, com Sebastian Vettel em primeiro e Mark Webber em segundo, com Rubens Barrichello, da Williams, tendo o melhor desempenho entre os brasileiros, em quinto.



Vettel e Webber tiveram tempos muito próximos, com diferença de apenas um décimo de segundo, e ficaram muito à frente de todos os outros concorrentes. O terceiro colocado, o polonês Robert Kubica, ficou mais de um segundo atrás de Vettel.

adblock ativo