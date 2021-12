Red Bull confirma Ricciardo para o lugar de Mark Webber

A Red Bull encerrou o mistério que durou meses e anunciou nesta segunda-feira que o australiano Daniel Ricciardo, de apenas 24 anos, atualmente na Toro Rosso será o substituto de Mark Webber, seu compatriota. O veterano, de 37, anunciou o junho que está na sua última temporada na Fórmula 1, que assinou contrato com a Porsche e participará pela montadora do Mundial de Endurance do ano que vem, competição que conta com a prova das 24 Horas de Le Mans.

Ricciardo era o segundo nome de preferência da Red Bull para substituir Webber. A preferência era por Kimi Raikkonen, que chegou a negociar com a equipe austríaca, mas escolheu não aceitar a oferta, apesar de ter contrato com o Lotus apenas até o fim da atual temporada.

Há cerca de um mês, a Red Bull chegou até a criar no seu site oficial uma enquete perguntando quem os fãs gostariam que fosse o companheiro de Sebastian Vettel em 2014. Listou Raikkonen, que ganhou a votação, e os dois pilotos da Toro Rosso, uma espécie de equipe satélite da Red Bull.

No fim, preferiu Ricciardo, que faz melhor temporada do que seu companheiro de equipe, o francês Jean-Eric Vergne. O europeu tem mais pontos no Mundial de Pilotos (13 a 12), mas o australiano foi mais rápido que o francês em oito dos 11 treinos de classificação da temporada até aqui.

"Estou muito, muito feliz, e obviamente há muita emoção correndo em minhas veias. Desde que entrei na F1 em 2011, esperava que isso acontecesse. Eu tive alguns bons resultados, então a Red Bull decidiu que é a hora. No ano que vem estarei na equipe campeã e estou pronto para isso", disse Ricciardo, em entrevista publicada pelo site oficial da Red Bull.

O australiano quer mudar seu status dentro da Fórmula 1 agora que terá um carro competitivo - e que tem tudo para ser melhor que dos seus rivais. "Eu não estou aqui para correr em décimo. Quero resultados melhores para mim e para a equipe. Vai ser um grande desafio correr contra Vettel", comentou ele.

O projetista Adrian Newey, grande nome por trás do sucesso dos carros da Red Bull, explicou como foi tomada a decisão por Ricciardo. "Desde que Mark (Webber) anunciou sua aposentadoria, Christian Horner (chefe de equipe) e eu olhamos atentamente o mercado. Poderíamos ter escolhido um piloto experiente, ou contratar um piloto mais jovem esperando que se desenvolvesse. Olhamos essa opção e vimos que Daniel (Riccardo) é o mais promissor."

Newey foi além e comparou Ricciardo a um ex-campeão. "Lembro-me de quando estava na Williams, Nigel Mansell estava saindo e precisávamos de alguém ao lado de Alain Prost. Poderíamos ficar com Riccardo Patrese ou dar chance a um jovem piloto chamado Damon Hill, que era o nosso piloto de testes na época. Eu acho que é bom para trazer sangue novo e dar uma chance a pilotos promissores."

