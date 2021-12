Red Bull apela contra desclassificação de Ricciardo

A equipe Red Bull, atual campeã mundial de Fórmula 1, recorreu contra a desclassificação do piloto australiano Daniel Ricciardo do GP da Austrália, em Melbourne, no fim de semana passado, informou a escuderia nesta quinta-feira.

Uma porta-voz confirmou que a equipe apresentou a documentação necessária.

Ricciardo terminou em segundo na corrida realizada em casa, em sua prova de estreia pela Red Bull após ter sido contratado da Toro Rosso, mas foi desclassificado horas depois por descumprir as regras sobre o fluxo de combustível.

A Red Bull disse no domingo que pretendia recorrer e que tinha até quinta-feira para entregar a documentação. Não foi marcada nenhuma data para a audiência.

Depois da prova na Austrália, vencida pelo alemão Nico Rosberg, da Mercedes, as equipes da Fórmula 1 se encaminham para a Malásia, onde será realizada a segunda prova da etapa na próxima semana.

adblock ativo