Recursos do Ba-Vi serão julgados nesta sexta

O Ba-Vi ganhará mais um capítulo fora dos campos. O pleno do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-BA) julgará os recursos apresentados pelos clubes na próxima sexta-feira, 9, às 18h. A informação foi confirmada ao Portal A TARDE pelo secretário-geral do TJD-BA, Roberto Araújo.

No julgamento do dia 27 de fevereiro, o Vitória escapou das penas maiores na acusação de ter forçado o final precoce da partida por número insuficiente de jogadores em campo. Entre as punições previstas, estavam a exclusão do Campeonato Baiano e o rebaixamento na competição. No fim, levou multa de R$ 100 mil.

Entre os jogadores, Vinicius, do Bahia levou dois jogos de suspensão. Já por agressão, quatro atletas do Vitória (Kanu, Rhayner, Denilson e Yago) e dois do Bahia (Edson e Rodrigo Becão). Todos receberam gancho de oito partidas, exceto Kanu, que levou 10 jogos. Fernando Miguel (Vitória) e Lucas Fonseca (Bahia) tiveram absolvição.

De acordo com o secretário, os possíveis recursos apresentados após o julgamento do dia 9, no TJD-BA, serão encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

