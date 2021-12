Recuperado, Junior Cigano retorna ao octógono em dezembro

O lutador Junior Cigano, ex-campeão dos pesos pesados, já se prepara para voltar ao octógono. Recuperado de lesão após quebrar um dedo na mão esquerda em maio, o catarinense enfrenta Stipe Miocic na luta principal do UFC on FOX 13, marcado para 13 de dezembro, em Phoenix, Estados Unidos.

O anúncio da luta foi feito através do programa oficial do Ultimate na TV dos Estados Unidos. O evento também contará com o confronto entre os pesos pesados holandeses Alistair Overeem e Stefan Struve.

Junior Cigano não luta desde outubro de 2013, quando foi derrotado pelo norte-americano Cain Velasquez pela segunda vez, em disputa de cinturão da categoria. Já Stipe Miocic vem de três vitórias consecutivas e é o 4º no ranking dos pesados no UFC.

