Recuperado de lesão, Kaká faz gol da vitória do Real em seu retorno

Afastado dos gramados há 45 dias por causa de uma lesão, o meia Kaká voltou ao Real Madrid neste sábado em grande estilo, marcando o gol da vitória da equipe sobre o Zaragoza por 2 a 1.



O triunfo fora de casa manteve os madrilenhos na luta pelo título do Campeonato Espanhol, que está em sua 34ª rodada (a quatro do término da competição).



O meia entrou na partida aos 30 minutos do segundo tempo no lugar do argentino Fernando Gago e, sete minutos depois, balançou a rede em chute cruzado, após receber passe do português Cristiano Ronaldo dentro da área.

adblock ativo