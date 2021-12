Recuperado de acidente, Pascal Wehrlein é liberado para testes da Fórmula 1

O alemão Pascal Wehrlein participará da segunda bateria de testes de pré-temporada da Fórmula 1, desta terça a sexta-feira no Circuito da Catalunha, em Barcelona. Recuperado de um acidente sofrido em janeiro, o piloto teve sua presença confirmada nas atividades pela Sauber nesta segunda.

"Estamos satisfeitos por informar que o Pascal estará pronto para ir à pista com o carro amanhã" anunciou a equipe nas redes sociais. "Farol verde para amanhã. Mal posso esperar para ir à pista", comentou o piloto também em sua página no Facebook.

Wehrlein foi vetado da primeira sessão de testes da pré-temporada, na semana passada, por conta de um acidente sofrido na Corrida dos Campeões, em Miami. O alemão se envolveu em uma batida com o brasileiro Felipe Massa e se chocou contra uma barreira de proteção de pneus. Por causa da batida, inclusive, ele ficou de fora do restante do evento.

Sem Wehrlein, a Sauber o substituiu pelo italiano Antonio Giovinazzi, contratado para ser o terceiro piloto da Ferrari e que foi vice-campeão da GP2 no ano passado, no primeiro período de testes.

Wehrlein fez a sua estreia na principal categoria do automobilismo mundial em 2016, quando pilotou pela Manor. Depois, foi contratado pela Sauber para ocupar a vaga que era do brasileiro Felipe Nasr, agora fora do grid da Fórmula 1.

