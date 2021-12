Recuperado, Casagrande tem alta médica após enfarte

O ex-jogador Walter Casagrande Júnior recebeu alta do Hospital TotalCor, em São Paulo, nesta quarta-feira, 3. Ele estava internado desde que sofreu um enfarte agudo do miocárdio e passou por cirurgia na sexta-feira da semana passada. Os médicos vinham evitando dar uma previsão para que o ex-atleta deixasse o centro médico, mas a evolução foi rápida e positiva e permitiu a liberação.

Ex-jogador do Corinthians e da seleção brasileira havia deixado a UTI do hospital no último domingo. Segundo o hospital, Casagrande tinha quadro estável e apresentava boa recuperação. Até que nesta quarta um comunicado surpreendeu ao revelar a alta. "O Hospital TotalCor informa que o Sr. Walter Casagrande Jr. teve alta nesta quarta-feira", informou o documento.

Casagrande, de 52 anos, sofreu enfarte na sexta-feira, quando foi prontamente socorrido. Desde que deixou a UTI, ele recuperava-se gradativamente num quarto. O ex-jogador sentiu dores no peito e foi levado para o hospital. Ele teve de passar por cirurgia de cateterismo e angioplastia. Informações preliminares davam conta de seu bom estado de saúde, com participações frequentes em transmissões de jogos pela TV Globo, canal do qual é comentarista, e também em programas.

Ídolo do Corinthians, clube em que iniciou a sua carreira, Casagrande foi jogador profissional de 1980 a 1996, quando anunciou sua aposentadoria. O ex-atacante também defendeu Caldense, São Paulo e Flamengo, entre outros clubes no Brasil, e atuou pelos italianos Torino e Ascoli e o português Porto, pelo qual foi campeão europeu, além da seleção brasileira, pela qual disputou a Copa do Mundo de 1986.

No Corinthians, Casagrande ganhou destaque dentro e fora de campo. Ele foi parceiro de Sócrates, falecido em 2011, nos gramados e na liderança do movimento Democracia Corintiana, durante a ditadura militar no Brasil.

Na autobiografia "Casagrande e Seus Demônios", lançada em 2013, Casagrande confirmou que quase morreu em razão do abuso de heroína e cocaína. Por conta do vício, precisou se afastar de suas funções na televisão, mas conseguiu dar a volta por cima depois de ficar um ano internado em uma clínica em Itapecerica da Serra, em São Paulo.

