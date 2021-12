Recuperado, Benzema é relacionado para o clássico do Real com o Atlético

O técnico Zinedine Zidane contará com um importante reforço para escalar o Real Madrid no clássico deste sábado, 19, diante do Atlético de Madrid, no Vicente Calderón, pelo Campeonato Espanhol. O atacante Karim Benzema se recuperou de lesão e foi relacionado para o confronto.

O jogador vinha sendo desfalque do Real Madrid, mas treinou normalmente na quinta-feira e foi relacionado nesta sexta. Ele estava afastado por conta de uma contusão no quadril, mas ainda não está certo se entrará em campo como titular ou ficará como opção no banco. "Ele está melhor, está relacionado e pode jogar", limitou-se a dizer Zidane.

A volta de Benzema se tornou ainda mais importante para o Real depois que seu substituto, Álvaro Morata, sofreu uma lesão muscular na coxa a serviço da seleção espanhola, no duelo diante da Inglaterra, na última terça-feira. Ele deve ficar um mês afastado dos gramados e está fora do confronto deste sábado.

Benzema vem sofrendo com problemas físicos nesta temporada e disputou somente 13 jogos, com cinco gols marcados. A tendência é que ele forme o trio de ataque com Bale e Cristiano Ronaldo no clássico. Se Zidane preferir deixá-lo no banco, Lucas Vázquez deverá ser o titular.

