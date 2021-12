Recuperada de cirurgias, Thaisa deve voltar a jogar nesta terça

Um dos principais nomes do vôlei brasileiro na atualidade, Thaisa deve voltar às quadras nesta terça-feira. A central está recuperada das cirurgias que fez nos dois joelhos há cerca de cinco meses, para solucionar um problema no tendão patelar, e tem seu retorno previsto para a estreia do Nestlé/Osasco na Superliga Feminina, contra o Rio Sul, em Osasco.

"Será muito bom estar ali entre as relacionadas. Estou ansiosa e, ao mesmo tempo, nervosa, porque sei que ainda falta bastante para voltar a ser a Thaisa que eu era. Se a equipe precisar vou estar à disposição para ajudar e, se precisar que jogue, vou jogar. Ainda estou um pouco limitada, mas sei que posso contribuir mesmo assim", comenta a meio-de-rede.

Por conta das cirurgias, Thaisa ficou de fora de toda a temporada da seleção brasileira. Titular absoluta do time do técnico Zé Roberto Guimarães e nome certo na Olimpíada, ela admite que vive momento de ansiedade antes de voltar a jogar. "Encaro esse momento como se fosse a primeira vez entrando em quadra em uma Superliga, como quando tinha 16 anos e fiz minha estreia na competição. Será bem legal poder ter a chance de voltar a fazer o que mais gosto."

