Recordista da Travessia Mar Grande-Salvador agora é técnico

Treinar nadando 15 km contra a correnteza do Rio São Francisco, como se fosse um salmão na época da desova, premiou Lourival Quirino com cinco títulos de campeão geral da travessia aquática mais antiga do País. "Nadar rio acima é bem mais pesado. Eu treinava contra a correnteza, igual a um salmão. Este é o meu segredo", completou o pentacampeão da prova, batizada em sua edição de 2013 de 50ª Travessia Powerade Mar Grande / Salvador.

A travessia acontece domingo, a partir das 8h, na Praia do Duro, em Mar Grande, e termina na Praia do Porto da Barra, em Salvador. Os seus 12 km de percurso se mantêm presentes na memória da maior autoridade em número de conquistas.

O 'Mister Travessia' venceu em 1989, 1991, 1992, 1994 e 1995 com uma receita simples, que faz questão de lembrar àqueles que perseguem o seu recorde: "Aqui, no Rio São Francisco, a gente leva vantagem porque a água também é mais pesada que a do mar. Eu nadava todo dia contra a correnteza", resgatou.

Quirino lembra ter recebido uma série de homenagens em 1989 e fama em rede nacional. "Fui recebido em Juazeiro com festa, desfilei em carro de bombeiro e saí em uma matéria do Fantástico", relembrou.

De ex-nadador da competição, promovida por A TARDE desde 1955, Quirino, de 42 anos, agora é técnico. "Eu ensino natação na minha escolinha, aqui em Juazeiro. Este ano, como a travessia vai festejar 50 anos, eu e uma turma estamos com vontade de ir assistir", contou o juazeirense.

Aposentado em 1995, no ano do penta, em 2010 ele participou da prova como guia. Na época, apoiou a nadadora Suelen Aline, sua ex-aluna, que em 2012 foi 4ª lugar geral. Atualmente residindo em Salvador, onde treina com o professor Rogério Arapiraca (o mesmo do tricampeão Allan do Carmo), Suelen foi convocada para a equipe brasileira que disputa na Austrália os Jogos Escolares Mundiais.

Sucessor parou - Por enquanto, o professor ainda não conseguiu fazer um sucessor à altura. O filho, Filipe Quirino, de 19 anos, chegou a ensaiar suas braçadas, mas não deslanchou. "Ele foi campeão na categoria juvenil, mas parou de nadar, por falta de patrocínio", lamentou.

" Os tempos mudaram", analisa o pentacampeão. "Na minha época, a gente pagava metade da premiação ao guia. Quando ganhei R$ 500 cruzeiros do terceiro título, paguei R$ 250 ao guia", disse. Em 2013, o campeão embolsará R$ 6 mil.

