Recôncavo Baiano sediará corrida em solo montanhoso

Quem está em busca de testar os limites do próprio corpo, terá um desafio interessante no Recôncavo Baiano. O "Desafio 42K" é uma prova de trail run (corrida em trilha), realizada pela primeira em Santo Amaro, no próximo sábado, 29. Apesar do nome, o circuito oferece também as distâncias de 5km, 10km e 21k. As inscrições para a prova estão abertas no site oficial do evento.

De acordo com a organização do circuito, o grande objetivo do evento é permitir que pessoas de diferentes idades possam experimentar uma corrida em montanha pela primeira vez.

Com um clima tropical, a temperatura média de Santo Amaro fica na casa dos 24,7º C. Com isso, a trilha da prova no estado deve acontecer cercada de muita lama, riachos, cachoeiras, subidas íngremes e paisagens.

Além do Recôncavo Baiano, o Desafio 42K ocorrerá em outras duas etapas: Serra de Itabaiana, em Sergipe; seguido por Praia de Cumbuco, no Ceará.

Trilha no recôncavo deve ter muita lama, riachos, cachoeiras e subidas íngremes (Foto: Divulgação)

