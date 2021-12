Receita revela que MP já acompanha investigação de Neymar por fraude fiscal

O Ministério Público Federal está acompanhando a investigação da Receita por sonegação fiscal contra o atacante Neymar, acusado de infrações nas declarações ao fisco. Quem revelou isto foi o subsecretário de Fiscalização da Receita, Iágaro Martins, nesta sexta-feira.

Segundo o subsecretário, ao final do processo, a Receita encaminhará representação penal contra o jogador por crime contra a ordem tributária, cuja pena pode chegar a 12 anos de prisão. "É importante mostrar que ninguém está acima da legislação tributária, pelo menos da Receita, ninguém escapa", disse.

A Justiça Federal já determinou o bloqueio de R$ 188,8 milhões de Neymar e de empresas ligadas ao jogador do Barcelona. O desembargador federal, Carlos Muta, entendeu que o bloqueio deve ser feito porque a dívida tributária do atacante com o fisco ultrapassa 30% do patrimônio conhecido do grupo, que é de R$ 244,2 milhões.

O desembargador afirmou que os auditores fiscais da Receita Federal constataram infrações nas declarações do atleta ao fisco, como omissão de rendimentos do trabalho, omissão de rendimentos de fontes do exterior, omissão de rendimentos pagos pelo Barcelona, falta de pagamento de Imposto de Renda e outros.

