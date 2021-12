Receita retém pranchas de Mineirinho antes de WCT Rio

A apenas dois dias do começo da etapa do Rio do World Championship Tour (WCT), o surfista Adriano de Souza, conhecido como Mineirinho, está sem suas pranchas para treinar por causa da Receita Federal. Isso porque o material ficou preso na alfândega do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

Em protesto, o surfista publicou uma foto na sua página no Facebook com um cartaz escrito "Cadê as minhas pranchas?". Segundo Mineirinho, uma pessoa de sua equipe trazia as pranchas da Austrália. Mesmo mostrando a assinatura do atleta no material, o que serviria como prova de que as pranchas eram dele, a Receita não liberou o equipamento [leia íntegra de nota abaixo].

Não é a primeira vez que o surfista tem problemas com a Receita. Em 2012, Mineirinho chegou até a publicar um apelo à presidente Dilma Rousseff para que o troféu da etapa seis estrelas do WQS em Jeffrey's Bay (África do Sul) e um quadro fossem devolvidos. Os prêmios que foram enviados em agosto só foram entregues em novembro. O surfista teve de contratar um despachante para resolver o problema.

"Meu vídeo maker (produtor de vídeo) trouxe meu capão de pranchas de Bells Beach (Austrália) para o Brasil e, chegando aqui, foi impedido de sair com ele do aeroporto (do Galeão). Falou que as pranchas eram minhas, mostrou fotos, vídeos, o meu nome que tem escrito atrás das pranchas. Mas mesmo assim não adiantou. Parece que fizeram questão de travar meu equipamento de trabalho que é essencial e esta fazendo uma falta absurda para os meus treinamentos aqui no Rio", escreveu o surfista.

Mineirinho, que é sexto colocado no ranking do WCT, com 47,5 mil dólares arrecadados na temporada, criticou a forma com que foi tratado. "Até quando isso vai acontecer? Eu estou representando o país de vocês, represento o Brasil! Por que isso? E o melhor de tudo também é que a Prefeitura e o Governo do Rio de Janeiro estão fazendo o campeonato e isso ainda acontece. Agradecimentos especiais à Receita por me complicar na competição."

Paulista de apenas 20 anos, Gabriel Medina lidera o WCT, seguido do australiano Joel Parkisnon. Maior atleta da história do surfe, o norte-americano Kelly Slater é o quarto. O Brasil ainda tem Miguel Pupo, de 22 anos, no nono lugar.

