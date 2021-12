Receita condena Neymar a pagar R$ R$ 188,8 mi à União

O atacante Neymar foi condenado a pagar R$ 188,8 milhões à União em impostos atrasados, juros e multas. A corte administrativa da Receita Federal do Rio de Janeiro considerou o atleta culpado por sonegação do Imposto de Renda da Pessoa Física, fraude e conluio.

No último dia 4 foi concluído, por meio de investigações, que o jogador omitiu rendimentos recebidos do Santos, do Barcelona e da Nike. O atacante utilizou a Neymar Sport e Marketing e a N & N Consultoria e N & N Administração de Bens para deixar de pagar ao menos R$ 63,6 milhões entre 2012 e 2014. Ao todo, considerando correção monetária, as multas alcançam R$ 125,2 milhões.

Para os julgadores, houve simulação de contratos quando ele transferiu receitas de direito de imagem para as empresas, visando ser enquadrado em alíquotas mais baixas que o IR da pessoa física. A decisão ainda cabe recursos ao Carf (Conselho Administrativo da Recursos Fiscais), que fica em Brasília.

