Real x Bayern e Atlético x Chelsea fazem semi da Liga

Time do melhor jogador do mundo, o Real Madrid terá a missão de enfrentar o poderoso Bayern de Munique, atual campeão da Liga dos Campeões, na semifinal. O outro confronto, também definido por sorteio nesta sexta-feira, 11, terá a surpresa Atlético de Madrid, do técnico Diego Simeone, contra o Chelsea, de José Mourinho.

Os dois times espanhóis vão iniciar os confrontos jogando em casa, ambos em Madri. As partidas de ida estão marcadas para os dias 22 e 23 deste mês. A volta será realizada em 29 e 30. A grande final será disputada neste ano no Estádio da Luz, do Benfica, em Lisboa, no dia 24 de maio.

Real e Bayern vão se enfrentar em uma semifinal da Liga pela quinta vez. O time alemão leva ampla vantagem com triunfos em 1976, 1987, 2001 e 2012. Os espanhóis se saíram melhores somente em 2000. Para tanto, o Real terá a dura tarefa de segurar o ímpeto da equipe de Josep Guardiola, seu algoz quando comandava o arquirrival Barcelona.

Melhor equipe da temporada passada na Europa, dono da tríplice coroa e campeão mundial, o Bayern sonha em repetir a dose. Para tanto, já está embalado pelo título do Campeonato Alemão, conquistado com antecedência. O Real, por sua vez, terá como trunfo Cristiano Ronaldo, artilheiro do Espanhol e eleito o melhor do mundo de 2013.

O outro duelo vai reunir o Atlético, grande surpresa da temporada, e o Chelsea. Os espanhóis eliminaram o Barcelona nas quartas de final e lideram o Campeonato Espanhol. Já o Chelsea já demonstrou que está focado na Liga dos Campeões e vem minimizando as chances de título no Inglês.

As duas equipes vão se enfrentar pela terceira vez: um empate e uma vitória para cada lado. Os ingleses, contudo, levaram a melhor no último confronto. Golearam o Atlético por 4 a 1 e faturaram a Supercopa da Europa em 2012.

Para este duelo, o Atlético contará com um triunfo. Antes do sorteio dos confrontos, a Uefa anunciou que o time poderia escalar o goleiro Thibaut Courtois em caso de duelo com o Chelsea, como veio a ser confirmado minutos depois.

O jogador pertence ao clube inglês, mas está emprestado ao Atlético. Por essa razão, havia a possibilidade de o Chelsea vetar a escalação do goleiro na semifinal. A Uefa, no entanto, rejeitou qualquer restrição, ou eventual multa ao time espanhol, e liberou a participação de Courtois nos dois jogos das semifinais.

