Real só empata com o Tottenham em casa e equipes dividem a ponta do grupo

Real Madrid e Tottenham fizeram um jogo igual nesta terça-feira, no Santiago Bernabéu. Alternando bons momentos entre eles e contando com grandes atuações de seus goleiros, as equipes ficaram no empate por 1 a 1 que retrata bem o que foi o confronto e deixa também em igualdade a situação de ambos no Grupo H da Liga dos Campeões.

Afinal, Real e Tottenham terminam a terceira rodada da competição rigorosamente empatados. São sete pontos, cinco gols de saldo e sete gols marcados para cada lado. Melhor para o time inglês, que arrancou um ponto na Espanha e terá o duelo diante do mesmo rival em casa na próxima rodada, dia 1.º de novembro, para tentar saltar à frente da chave.

Bom para ambos que o Borussia Dortmund não passou de um empate também por 1 a 1 diante do frágil APOEL Nicósia, no Chipre, na outra partida da chave, e se distanciou da briga pela classificação, já que soma apenas um ponto. Na próxima rodada, também no dia 1.º, o Dortmund recebe justamente o APOEL precisando vencer para seguir vivo na disputa.

Nesta terça, o Real Madrid começou sufocante, abusando das jogadas pelos cantos do campo e pressionando o Tottenham. Logo aos quatro minutos, Hakimi aproveitou cruzamento da esquerda e recolocou a bola na área para Cristiano Ronaldo, que cabeceou na trave. A sobra ficou com Benzema, que finalizou para fora. Aos 16, o mesmo Ronaldo foi limpando na entrada da área e bateu cruzado, com perigo.

Mas depois de um início assustador, o Tottenham assimilou a postura madrilenha e equilibrou. Aos 18, Kane aproveitou escanteio da direita e cabeceou em cima de Navas. Até que aos 27, os ingleses surpreenderam e abriram o placar. Aurier avançou pela direita e cruzou rasteiro para Kane, que tentou de letra. A bola passou pelo atacante e bateu em Varane, que vinha correndo e tocou contra o próprio gol.

O gol deixou o restante do primeiro tempo aberto. O Tottenham assustou e quase ampliou aos 29, quando Aurier finalizou de fora e Navas fez ótima defesa. Mas as últimas oportunidades antes do intervalo foram do Real. Aos 36, Benzema perdeu sozinho, de cabeça.

Aos 41, finalmente saiu o empate. Toni Kroos tabelou com Benzema, invadiu a área sozinho e foi tocado por baixo, em carrinho de Aurier. Pênalti, que Cristiano Ronaldo foi para a cobrança, deslocou o goleiro e empatou.

O empate embalou o Real, que voltou a pleno vapor para o segundo tempo, mas encontrou pela frente Lloris em dia mais do que inspirado. Aos oito minutos, Casemiro cruzou na cabeça de Benzema, que apareceu sozinho, na linha da pequena área e cabeceou para o chão. O goleiro francês, com o pé esquerdo, fez uma defesa inacreditável.

A pressão seguiu aos 17, quando Casemiro deu longo lançamento, perfeito, no pé de Cristiano Ronaldo. O português dominou e encheu o pé à queima-roupa, mas Lloris espalmou. Mais dois minutos, e nova chance para o Real. Desta vez, Ronaldo arrancou, passou por três marcadores e finalizou cruzado, exigindo outra defesa do goleiro.

Mas como no primeiro tempo, o Real não sustentou a pressão e viu o Tottenham crescer. Aos 25, Llorente deu ótima enfiada para Kane, que ficou de frente para Navas e finalizou com precisão, no canto esquerdo. Desta vez, porém, foi o costa-riquenho que brilhou ao desviar com a ponta do dedo.

E se o Tottenham tinha Lloris, Navas passou a salvar o Real. Novamente aproveitando os erros de posicionamento da defesa madrilenha, Eriksen recebeu de Llorente sozinho aos 27. De frente para o gol, encheu o pé, mas parou novamente em ótima defesa do costa-riquenho na última grande chance da partida.

