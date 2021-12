Real Madrid x Bayern se enfrentam na Liga dos Campeões

O Real Madrid tentará afastar o fantasma da semifinal contra Bayern de Munique na Liga do Campeões. Os madrilenhos chegaram três vezes consecutivas a essa etapa na Liga, mas vem sendo eliminado. O jogo de ida acontece nesta quarta-feira, 23, às 15h45 ( horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madrid.

Faz 12 anos que o Real não conquista o principal torneio de clubes da Europa. Nesta semifinal, o time deve ter força máxima para enfrentar o favorito ao título. Casillas

Fabio Coentrão, Carvajal, Sergio Ramos e Pepe, serão a parte defensiva. No meio, Xabi Alonso, Modric e Di María estão confirmados. No ataque, Benzema, Cristiano e Bale ou Isco.

Cristiano Ronaldo, artilheiro da liga com 14 gols, volta ao time após lesão na perna direita. Bale teve gripe no fim de semana e não treinou junto com os companheiros de equipe no último treino, e há probabilidade de começar o jogo no banco de reservas.

O Bayern de Munique também contará com o elenco em peso para o clássico. Neuer, Lahm, Boateng, Dante e Alaba formam a defesa, Schweinsteiger lidera o meio de campo com Thomas Müller e Gotze. Robben, Ribery e Mandzukic devem intergrar o trio de ataque.

O time bávaro conta com a estrela do técnico, Pep guardiola, que sabe o que é enfrentar o Real Madrid. Enquanto treinava o Barcelona, arquirrival dos madrilenhos, Guardiola nunca perdeu no Bernabéu, foram sete partidas, sendo cinco vitórias e dois empates.

