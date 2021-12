Real Madrid vive o pior momento das últimas cinco temporadas

Os números da primeira parte da temporada do Real Madrid de José Mourinho não devem contentar o técnico português já que sua equipe, após 16 rodadas do Campeonato Espanhol, apresenta os piores números do time nas últimas cinco temporadas.

Com o poderoso Barcelona, que não cede, e com o empate perante o Espanyol por 2 a 2, que deixa o Real Madrid a 13 pontos do rival, o treinador português deu o campeonato por perdido. "O Espanhol está quase impossível", disse em entrevista coletiva.

É preciso voltar à campanha 2008/09 para encontrar registros piores do que os que apresenta atualmente o elenco de Mourinho. Na ocasião, o time somava 29 pontos e era quinto. Agora tem 33 e é terceiro.

Tudo o que veio depois daquele ano, no qual o treinador era Juande Ramos, havia melhorado até esta temporada com Mourinho. Na temporada 2009/10, o Real Madrid tinha 38 pontos e estava em segundo; na temporada 2010/11, tinha 41 pontos e também era segundo; na temporada 2011/12, contava com 40 pontos e era líder.

O técnico português protagonizou os melhores números e agora, também, os piores. Deixou pelo caminho 15 pontos, um a mais do que toda a temporada passada. Os números espetaculares do mês de maio não se repetirão. Matematicamente é impossível alcançar os 100 pontos. Se ganhar tudo, chegaria aos 99.

Mourinho não havia vivido uma situação destas em seus clubes anteriores (Porto, Chelsea e Inter), algo que ele mesmo reconheceu depois do duelo perante o Espanyol. "Nunca tinha estado em uma situação como esta de perder tantos pontos e ver a minha equipe tão longe de um objetivo. É uma situação nova para mim", afirmou.

As chaves deste retrocesso não estão apenas no espetacular início do Barcelona. Outras causas rodeiam o pior início de temporada nos últimos cinco anos. Vários problemas pairam sobre o Real Madrid, que agora aposta em conquistar sua décima Liga dos Campeões para "salvar" o ano.

Já não há tanta pegada e os gols não entram com tanta facilidade como antes. Também não parece ter tanta união entre o corpo técnico e os jogadores. Em algumas ocasiões, seus jogadores remaram em outra direção com opiniões diferentes das do treinador, como Sergio Ramos após a derrota em Sevilla.

A tristeza de Cristiano, a perda da equipe em questão de rapidez e eficácia, a falta de concentração na hora de bater faltas e as lesões de jogadores como Higuaín, Marcelo, Fabio Coentrão, Arbeloa e Benzema marcaram um ano de que parece que será longo até o final da temporada.

São os números do pior Real Madrid em meia década. E é a pior situação que Mourinho vive desde que começou a treinar. Falta ainda quase meia temporada e os madrilenhos torcem para que o Barcelona sofra um desastre. O técnico português agora só pensa na Copa do Rei e na Liga dos Campeões para manter seu prestígio em alta.



