Real Madrid vence no sufoco e segue na cola do líder Barça

A estrela de Cristiano Ronaldo brilhou neste domingo para manter o Real Madrid bem na briga pelo título do Campeonato Espanhol. O português marcou duas vezes, sendo a última já aos 44 minutos do segundo tempo, e garantiu a virada por 3 a 2 sobre o Osasuna, no Santiago Bernabéu. Outro personagem do jogo foi o brasileiro Marcelo, que empatou a partida num momento crucial para o Real.









