Real Madrid vence Barcelona e conquista Supercopa

O Real Madrid se sagrou campeão da Supercopa da Espanha nesta quarta-feira, 29, ao derrotar o Barcelona por 2 a 1 no estádio Santiago Bernabéu, quebrando uma sequência de três títulos do rival no torneio que coloca frente a frente os vencedores do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei.

Derrotado por 3 a 2 no jogo de ida, há uma semana, no Camp Nou, o time madrilenho abriu 2 a 0 com menos de 20 minutos de partida, com gols de Higuaín e Cristiano Ronaldo. Messi descontou para os catalães ainda antes do intervalo, o que, no entanto, foi insuficiente para a conquista do tetra.

Dono do troféu da Supercopa em 2010, 2011 e 2012, tendo inclusive batido o rival no último ano, o Barça entrou em campo com o moral elevado por ter levado a melhor no primeiro confronto e nos outros dois compromissos da temporada.

No entanto, os números a favor do adversário e o fato de ter entrado em campo sem ainda ter vencido na temporada, o atual campeão espanhol saiu de um princípio de crise dando a volta olímpica. Além de ter impedido o tetra do rival, o Real voltou a vencer o superclássico jogando em casa após cinco derrotas e dois empates nos sete últimos duelos.

O técnico José Mourinho não teve nenhum desfalque e contou inclusive com Pepe, que se recuperou de uma lesão na cabeça sofrida na estreia pelo Campeonato Espanhol, há dez dias, contra o Valencia. O meia Kaká, por sua vez, voltou a ser preterido. O brasileiro até foi relacionado para o jogo, mas sequer ficou no banco de reservas.

No Barcelona, Tito Vilanova teve um desfalque de última hora. O lateral Daniel Alves sentiu a coxa esquerda e deu lugar a Jordi Alba, que entrou na esquerda, fazendo com que o também brasileiro Adriano fosse deslocado.

O jogo - O Real mostrou logo no começo que partiria para o ataque. Aos seis minutos do primeiro tempo, Marcelo colocou Higuaín na cara do gol, mas o centroavante parou na defesa de Valdés com o pé esquerdo.

O gol perdido não abalou o atleta argentino que abriu o placar quatro minutos depois. Após lançamento de Pepe, Mascherano furou feio e permitiu que o compatriota tocasse rasteiro na saída do goleiro adversário.

A partida no Bernabéu teve a presença do tenista Rafael Nadal, ausente do US Open devido a uma lesão no joelho. Embora seja sobrinho de Miguel Ángel Nadal, ex-zagueiro do Barça, ele é torcedor do Barça

Embora a vitória por 1 a 0 fosse suficiente, o time anfitrião não diminuiu o ritmo, e Marcelo tirou tinta da trave aos 13 minutos. Logo depois, aos 18, Cristiano Ronaldo foi lançado pro Khedira, deu um belo corte em Piqué e bateu com força, sem chances para Valdés.

A equipe da casa voltou a balançar a rede cinco minutos depois, mas o lance foi invalidado. Pepe escorou de cabeça após levantamento de Xabi Alonso e fez o gol, mas havia cometido falta em Mascherano anteriormente.

A situação se complicou ainda mais para os catalães aos 27 minutos, quando Adriano foi expulso. O brasileiro fez falta dura em Cristiano Ronaldo e, por ser o último homem, levou o cartão vermelho.

O primeiro lance de perigo do Barcelona aconteceu apenas aos 36. Após troca de passes, Pedro teve o chute interceptado por Khedira. A sobra ia ficando com Messi, mas quem aproveitou foi Iniesta, que cruzou fechado e mandou para fora.

O Real não soube fazer valer a vantagem numérica, e os visitantes diminuíram ainda antes do intervalo, aos 44 minutos. Messi sofreu falta de Xabi Alonso, foi para a bola e acertou o canto de Casillas com uma cobrança por fora da barreira.

O segundo tempo foi mais nervoso, e uma oportunidade de gol mais clara aconteceu apenas aos 16 minutos. Mascherano acionou Pedro, que ficou de frente para Casillas, que cresceu para cima do atacante e evitou o empate. Três minutos depois, o próprio Pedro levou a melhor na velocidade contra Sergio Ramos e bateu rasteiro, mas o camisa 1 defendeu novamente.

Aos 23, quem teve que trabalhar foi Valdés. Khedira fez fila na zaga do Real e chutou com estilo, usando o lado externo do pé. O goleiro espalmou e evitou o terceiro.

Em busca do gol de empate, que seria o do título, a equipe visitante não se importava com o fato de ter apenas dez homens e avançava as peças. Aos 31 minutos, Messi percebeu a passagem de Alba pela esquerda e adiantou a jogada. O lateral tirou Casillas do lance, mas adiantou muito e facilitou o desarme de Sergio Ramos.

A exposição fazia com que o Barça corresse riscos, e por muito pouco não levou o terceiro aos 34. Higuaín tocou rasteiro e venceu Valdés, mas um desvio de Mascherano fez com que a bola batesse na trave. Com tantos gols perdidos, o centroavante foi substituído por Benzema.

Quem precisava balançar a rede era o time catalão, mas quem esteve mais perto disso nos minutos finais foi o Real, mas Valdés interceptou as tentativas de Cristiano Ronaldo e do estreante Modric. Os visitantes ainda deram um último suspiro aos 46, com Tello, mas Casillas garantiu o título.

adblock ativo