Real Madrid vai encarar América do México ou campeão asiático no Mundial

Sorteio realizado nesta quarta-feira pela Fifa apontou os potenciais adversários do Real Madrid nas semifinais do Mundial de Clubes, que será disputado no Japão. O time espanhol vai estrear na competição no dia 15 de dezembro, em Yokohama, contra o vencedor do duelo entre o América do México e o time que conquistar o título da Liga dos Campeões da Ásia.

O torneio continental asiático ainda está em sua fase semifinal e só terá o seu campeão conhecido em 26 de novembro. Uma das semifinais será entre os sul-coreanos Jeonbuk Hyundai Motors e FC Seoul. Já outra envolverá o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, e o El Jaish, do Catar.

O Real Madrid já está assegurado nas semifinais do Mundial de Clubes por ser o vencedor da Liga dos Campeões da Europa, assim como o Atlético Nacional, que faturou o título da Copa Libertadores. E o compromisso de estreia está marcado para 15 de dezembro, em Osaka.

Nesse caso, o seu adversário pode ser o vencedor da Liga dos Campeões da África - Zamalek (Egito), Wydad Casablanca (Marrocos), Mamelodi Sundowns (África do Sul) e ZESCO United (Zâmbia) estão nas semifinais da competição que se encerrará em 21 de outubro -, que enfrentará nas quartas de final o vencedor do duelo entre o Auckland City, que faturou a Liga dos Campeões da Oceania, e o time que conquistar o Campeonato Japonês.

Esse confronto, que abrirá o Mundial de Clubes, está agendado para 8 de dezembro, em Yokohama. Já os duelos das quartas de final estão agendados para o dia 11, ambos em Osaka. Os times derrotados nessa fase vão duelar pelo quinto lugar do torneio, no dia 14, também em Osaka.

A decisão do Mundial de Clubes e a disputa do terceiro lugar serão realizadas em 18 de dezembro, em Yokohama. O sorteio desta quarta-feira foi conduzido pelo secretário-geral adjunto da Fifa, o ex-jogador croata Zvonimir Boban.

